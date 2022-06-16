Лидеры Германии, Италии и Франции прибыли в Киев
Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон утром 16 июня прибыли в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал RAI News.
Цель поездки — продемонстрировать поддержку Украины и попытаться преодолеть критику со стороны Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия, говорится в сообщении телеканала. Вторая цель визита — дать сигнал президенту России Владимиру Путину, что «единство Евросоюза не обсуждается, что Кремль не сможет разъединить Европу, даже если сократит поставки газа, что приведет к рост цен на него».
По словам Драги, необходимо оказать давление на Путина, чтобы Москва вернулась за стол переговоров и начала обсуждать продовольственный вопрос. Макрон ранее заявил, что Зеленскому и его чиновникам в какой-то момент придется вести переговоры с Россией, а отношение Германии к Украине в течение нескольких недель было более прохладным, что вызвало некоторое раздражение в Киеве, отметил телеканал.
Ранее завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев пояснил «Ведомостям», что Драги, Шольц и Макрон в ходе визита в Киев будут доносить до руководства Украины мысль о неизбежности территориальных уступок со стороны Киева. О необходимости территориальных услупок 12 июня заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.