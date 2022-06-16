Лидеры Германии, Италии и Франции прибыли в Киев

По словам Драги, необходимо оказать давление на Путина, чтобы Москва вернулась за стол переговоров и начала обсуждать продовольственный вопрос. Макрон ранее заявил, что Зеленскому и его чиновникам в какой-то момент придется вести переговоры с Россией, а отношение Германии к Украине в течение нескольких недель было более прохладным, что вызвало некоторое раздражение в Киеве, отметил телеканал.