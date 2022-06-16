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Лидеры Германии, Италии и Франции прибыли в Киев

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон утром 16 июня прибыли в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал RAI News. 

Цель поездки — продемонстрировать поддержку Украины и попытаться преодолеть критику со стороны Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия, говорится в сообщении телеканала. Вторая цель визита — дать сигнал президенту России Владимиру Путину, что «единство Евросоюза не обсуждается, что Кремль не сможет разъединить Европу, даже если сократит поставки газа, что приведет к рост цен на него». 

По словам Драги, необходимо оказать давление на Путина, чтобы Москва вернулась за стол переговоров и начала обсуждать продовольственный вопрос. Макрон ранее заявил, что Зеленскому и его чиновникам в какой-то момент придется вести переговоры с Россией, а отношение Германии к Украине в течение нескольких недель было более прохладным, что вызвало некоторое раздражение в Киеве, отметил телеканал.

Ранее завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев пояснил «Ведомостям», что Драги, Шольц и Макрон в ходе визита в Киев будут доносить до руководства Украины мысль о неизбежности территориальных уступок со стороны Киева. О необходимости территориальных услупок 12 июня заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных