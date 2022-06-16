Глава ДНР выразил надежду на окончание спецоперации к концу года

«Я очень на это надеюсь», — ответил Пушилин на вопрос, разделяет ли он оценку Делимханова (цитата по «РИА Новости»). По его словам, силы ДНР сейчас сконцентрированы на спецоперации, поэтому о референдуме по присоединению к России власти республики будут думать после ее окончания.