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Глава ДНР выразил надежду на окончание спецоперации к концу года

Ведомости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил надежду, что спецоперация России на Украине закончится к концу 2022 г. Ранее такую оценку дал депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Я очень на это надеюсь», — ответил Пушилин на вопрос, разделяет ли он оценку Делимханова (цитата по «РИА Новости»). По его словам, силы ДНР сейчас сконцентрированы на спецоперации, поэтому о референдуме по присоединению к России власти республики будут думать после ее окончания.

9 июня депутат Госдумы Адам Делимханов заявил агентству, что надеется на окончание спецоперации на Украине в этом году, однако «пока говорить об окончании спецоперации рано». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что спецоперация закончится, «когда будут выполнены ее задачи».

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. По его словам, военные должны истребить нацизм на Украине «на 100%».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных