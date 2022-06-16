Глава ДНР выразил надежду на окончание спецоперации к концу года
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил надежду, что спецоперация России на Украине закончится к концу 2022 г. Ранее такую оценку дал депутат Госдумы Адам Делимханов.
«Я очень на это надеюсь», — ответил Пушилин на вопрос, разделяет ли он оценку Делимханова (цитата по «РИА Новости»). По его словам, силы ДНР сейчас сконцентрированы на спецоперации, поэтому о референдуме по присоединению к России власти республики будут думать после ее окончания.
9 июня депутат Госдумы Адам Делимханов заявил агентству, что надеется на окончание спецоперации на Украине в этом году, однако «пока говорить об окончании спецоперации рано». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что спецоперация закончится, «когда будут выполнены ее задачи».
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. По его словам, военные должны истребить нацизм на Украине «на 100%».