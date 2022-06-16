Глава МИД Британии призвала Запад поддержать Украину в переговорах с Россией

«Мы также должны подержать Украину в переговорах. Пока что Россия демонстрировала, что не настроена на серьезные переговоры. Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы она отказалась от своей территории, на что мы сами никогда бы не согласились», — отметила Трасс, выступая в палате общин британского парламента (цитата по ТАСС).