Глава МИД Британии призвала Запад поддержать Украину в переговорах с Россией
Западные страны должны поддержать Украину в переговорах с Россией о прекращении конфликта, усилив позицию Киева, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Мы также должны подержать Украину в переговорах. Пока что Россия демонстрировала, что не настроена на серьезные переговоры. Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы она отказалась от своей территории, на что мы сами никогда бы не согласились», — отметила Трасс, выступая в палате общин британского парламента (цитата по ТАСС).
По словам главы МИДа, необходимо обеспечить участие в переговорном процессе стан Балтии и Польши. Она также подчеркнула, что королевство не откажется от своих обязательств перед Украиной, «как бы долго ни длился этот конфликт». «В долгосрочной перспективе действия России должны иметь последствия. Любые будущие акты агрессии должны быть предотвращены, а Россия должна быть изолирована на мировой арене», — заключила она.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неизбежности переговоров России и Украины. «Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — подчеркнул Макрон. По его словам, представители европейских стран в этот день также будут присутствовать за столом переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь считает, что установить мир на Украине возможно. По его словам, главный вопрос состоит в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. Поэтому НАТО помогает Киеву — чтобы власти Украины заплатили наименьшую цену, заявил генсек.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».