Подразделения России и ЛНР закрепились в промзоне Северодонецка и у завода «Азот»
Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината «Азот», заявил подполковник народной милиции республики Андрей Марочко.
«Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в "промке" (промзоне) и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию», — подчеркнул Марочко (цитата по «РИА Новости). По оценке властей ЛНР, на территории комбината находятся до тысячи украинских военных.
В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка. Пасечник подчеркнул, что основной задачей ЛНР сейчас является освобождение именно Северодонецка и Лисичанска. По его словам, на этих направлениях группировка украинских войск насчитывает порядка 10 000 человек.
15 июня российские военные открыли гуманитарный коридор с территории комбината «Азот» для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей). Украинским военным предлагалось «прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», однако в итоге украинская сторона сорвала эвакуацию.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.