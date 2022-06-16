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Подразделения России и ЛНР закрепились в промзоне Северодонецка и у завода «Азот»

Ведомости

Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината «Азот», заявил подполковник народной милиции республики Андрей Марочко.

«Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в "промке" (промзоне) и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию», — подчеркнул Марочко (цитата по «РИА Новости). По оценке властей ЛНР, на территории комбината находятся до тысячи украинских военных. 

В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка. Пасечник подчеркнул, что основной задачей ЛНР сейчас является освобождение именно Северодонецка и Лисичанска. По его словам, на этих направлениях группировка украинских войск насчитывает порядка 10 000 человек.

15 июня российские военные открыли гуманитарный коридор с территории комбината «Азот» для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей). Украинским военным предлагалось «прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», однако в итоге украинская сторона сорвала эвакуацию.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: Минобороны 15 июня откроет гумкоридор для выхода гражданских с комбината «Азот»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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