Подразделения России и ЛНР закрепились в промзоне Северодонецка и у завода «Азот»

«Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в "промке" (промзоне) и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию», — подчеркнул Марочко (цитата по «РИА Новости). По оценке властей ЛНР, на территории комбината находятся до тысячи украинских военных.