Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города украинскими войсками

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удары по поселку Землянки, в результате чего двоих мужчин госпитализировали с минно-взрывными травмами. В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела был ранен 13-летний мальчик, а после удара по Горловке погиб мирный житель 1999 года рождения.