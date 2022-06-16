Газета
Политика

Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города украинскими войсками

Ведомости

Центр Донецка подвергся обстрелам со стороны украинских военных, есть пострадавшие, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. 

«Прилет зафиксирован по адресу: проспект им. Лагутенко, 13 — в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено 3 автомобиля, остекление окон местных домов. Обстоятельства уточняются, на месте работают оперативные службы», — написал он. 

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ДНР) сообщили, что огонь велся из орудий калибра 155 мм. Среди пострадавших мужчина и женщина 1961 и 1971 года рождения соответственно. Под обстрелом оказался центральный Ворошиловский район города.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удары по поселку Землянки, в результате чего двоих мужчин госпитализировали с минно-взрывными травмами. В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела был ранен 13-летний мальчик, а после удара по Горловке погиб мирный житель 1999 года рождения.

Глава ДНР Денис Пушилин также сообщил, что ВСУ используют запрещенные методы ведения войны и обстреливают населенные пункты республики, поэтому власти ДНР запросили дополнительную помощь у России.

Ранее по теме: Губернатор Курской области сообщил об обстреле погранпункта на границе с Украиной

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных