Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города украинскими войсками
Центр Донецка подвергся обстрелам со стороны украинских военных, есть пострадавшие, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«Прилет зафиксирован по адресу: проспект им. Лагутенко, 13 — в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено 3 автомобиля, остекление окон местных домов. Обстоятельства уточняются, на месте работают оперативные службы», — написал он.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ДНР) сообщили, что огонь велся из орудий калибра 155 мм. Среди пострадавших мужчина и женщина 1961 и 1971 года рождения соответственно. Под обстрелом оказался центральный Ворошиловский район города.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удары по поселку Землянки, в результате чего двоих мужчин госпитализировали с минно-взрывными травмами. В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела был ранен 13-летний мальчик, а после удара по Горловке погиб мирный житель 1999 года рождения.
Глава ДНР Денис Пушилин также сообщил, что ВСУ используют запрещенные методы ведения войны и обстреливают населенные пункты республики, поэтому власти ДНР запросили дополнительную помощь у России.