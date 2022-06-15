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Губернатор Курской области сообщил об обстреле погранпункта на границе с Украиной

Ведомости

Украинские войска обстреляли пункт пропуска «Крупец» в Курской области, в результате никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня в 7.30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение», — рассказал Старовойт.

В середине апреля 6 из 7 российских регионов, которые граничат с Украиной, ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. 9 июня власти Курской области продлили такой режим до 22 июня. 6 июня Старовойт рассказал об обстреле села Теткино со стороны Украины. По его словам, удары нанесли по автомобильному мосту через реку Сейм и местным предприятиям. Мирные жители не пострадали. 

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Займище, в результате были ранены 4 человека и повреждено несколько жилых домов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных