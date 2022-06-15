Губернатор Курской области сообщил об обстреле погранпункта на границе с Украиной
Украинские войска обстреляли пункт пропуска «Крупец» в Курской области, в результате никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
«Сегодня в 7.30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение», — рассказал Старовойт.
В середине апреля 6 из 7 российских регионов, которые граничат с Украиной, ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. 9 июня власти Курской области продлили такой режим до 22 июня. 6 июня Старовойт рассказал об обстреле села Теткино со стороны Украины. По его словам, удары нанесли по автомобильному мосту через реку Сейм и местным предприятиям. Мирные жители не пострадали.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Займище, в результате были ранены 4 человека и повреждено несколько жилых домов.