Губернатор Курской области сообщил об обстреле погранпункта на границе с Украиной

В середине апреля 6 из 7 российских регионов, которые граничат с Украиной, ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. 9 июня власти Курской области продлили такой режим до 22 июня. 6 июня Старовойт рассказал об обстреле села Теткино со стороны Украины. По его словам, удары нанесли по автомобильному мосту через реку Сейм и местным предприятиям. Мирные жители не пострадали.