Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино

Обстрелы российских регионов, граничащих с Украиной, начались после начала спецоперации. В связи с этим в Курской области до 8 июня ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. 30 мая Старовойт сообщил, что после обстрелов ВСУ Минобороны направило в Курскую область дополнительное вооружение и личный состав.