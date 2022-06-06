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Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино

Ведомости

Поселок Теткино в Курской области обстреляли утром 6 июня со стороны Украины, удары нанесли по мосту и местным предприятиям, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется», — рассказал Старовойт.

Обстрелы российских регионов, граничащих с Украиной, начались после начала спецоперации. В связи с этим в Курской области до 8 июня ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. 30 мая Старовойт сообщил, что после обстрелов ВСУ Минобороны направило в Курскую область дополнительное вооружение и личный состав.

4 июня губернатор Белгородской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Случевск. В результате пострадал один мужчина, с легким осколочным ранением его доставили в районную больницу. Также в селе загорелись два дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных