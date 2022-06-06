Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино
Поселок Теткино в Курской области обстреляли утром 6 июня со стороны Украины, удары нанесли по мосту и местным предприятиям, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется», — рассказал Старовойт.
Обстрелы российских регионов, граничащих с Украиной, начались после начала спецоперации. В связи с этим в Курской области до 8 июня ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. 30 мая Старовойт сообщил, что после обстрелов ВСУ Минобороны направило в Курскую область дополнительное вооружение и личный состав.
4 июня губернатор Белгородской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Случевск. В результате пострадал один мужчина, с легким осколочным ранением его доставили в районную больницу. Также в селе загорелись два дома.