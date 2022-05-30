Границу Курской области с Украиной усилили войсками после обстрелов
Дополнительное вооружение и личный состав направили на границу Курской области с Украиной после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании.
«Министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и ещё прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Все направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей нашего региона», — заявил Старовойт (цитата по «РИА Новости»).
В Курской области до 8 июня действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. 26 мая Старовойт рассказал, что село Воробжа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате учитель местной школы получил ранение от осколков стекла, была повреждена школа, 3 двухквартирных дома дворовые постройки и 2 автомобиля.
Первый замдиректора — руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» сообщил, что ФСБ усилила подразделения пунктов пропуска на границе с Украиной, чтобы «пресекать вооруженные провокации и обеспечить пограничную безопасность». Также ведомство развернуло дополнительные погранпосты.