Границу Курской области с Украиной усилили войсками после обстрелов

«Министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и ещё прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Все направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей нашего региона», — заявил Старовойт (цитата по «РИА Новости»).