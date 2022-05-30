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Границу Курской области с Украиной усилили войсками после обстрелов

Ведомости

Дополнительное вооружение и личный состав направили на границу Курской области с Украиной после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании.

«Министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и ещё прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Все направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей нашего региона», — заявил Старовойт (цитата по «РИА Новости»).

В Курской области до 8 июня действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. 26 мая Старовойт рассказал, что село Воробжа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате учитель местной школы получил ранение от осколков стекла, была повреждена школа, 3 двухквартирных дома дворовые постройки и 2 автомобиля. 

Первый замдиректора — руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» сообщил, что ФСБ усилила подразделения пунктов пропуска на границе с Украиной, чтобы «пресекать вооруженные провокации и обеспечить пограничную безопасность». Также ведомство развернуло дополнительные погранпосты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных