Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Воробжа

21 мая Старовойт сообщил, что поселок Теткино и еще несколько населенных пунктов региона подверглись обстрелу со стороны Украины. Основной удар пришелся на село Попово-Лежачи: вероятно, противник целился в местную машинно-тракторную станцию, однако технику оттуда заранее вывели. В результате обстрела никто не пострадал.