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Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Воробжа

Ведомости

Украинские военные обстреляли окраину села Воробжа в Курской области, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе зданию школы — в нем выбило стекла. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет», — рассказал Старовойт.

Приграничные регионы России сообщают об обстрелах со стороны Украины с начала спецоперации. 24 мая в Курской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 8 июня.

21 мая Старовойт сообщил, что поселок Теткино и еще несколько населенных пунктов региона подверглись обстрелу со стороны Украины. Основной удар пришелся на село Попово-Лежачи: вероятно, противник целился в местную машинно-тракторную станцию, однако технику оттуда заранее вывели. В результате обстрела никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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