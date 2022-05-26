Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Воробжа
Украинские военные обстреляли окраину села Воробжа в Курской области, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе зданию школы — в нем выбило стекла. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет», — рассказал Старовойт.
Приграничные регионы России сообщают об обстрелах со стороны Украины с начала спецоперации. 24 мая в Курской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 8 июня.
21 мая Старовойт сообщил, что поселок Теткино и еще несколько населенных пунктов региона подверглись обстрелу со стороны Украины. Основной удар пришелся на село Попово-Лежачи: вероятно, противник целился в местную машинно-тракторную станцию, однако технику оттуда заранее вывели. В результате обстрела никто не пострадал.