В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности в Курской области продлили до 8 июня, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — заявил Старовойт. Он призвал жителей региона быть бдительными, обращать внимание на оставленные без присмотра сумки и сообщать в полицию о подозрительных людях.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала спецоперации стали сообщать об обстрелах со стороны ВСУ. В середине апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности.
21 мая Старовойт сообщил, что поселок Теткино и еще несколько населенных пунктов региона подверглись обстрелу со стороны Украины. Основной удар пришелся на село Попово-Лежачи: вероятно, противник целился в местную машинно-тракторную станцию, однако технику оттуда заранее вывели. В результате обстрела никто не пострадал, серьезных повреждений нет.