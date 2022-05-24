В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

«Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — заявил Старовойт. Он призвал жителей региона быть бдительными, обращать внимание на оставленные без присмотра сумки и сообщать в полицию о подозрительных людях.