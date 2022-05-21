Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле со стороны Украины
Поселок Теткино и другие населенные пункты в Курской области подверглись обстрелу с территории Украины, сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
«Глушковский район, Курская область. Опять минометный обстрел. Сейчас детали выясняем, более подробную информацию чуть-чуть позже дадим», — сказал он.
Позднее глава региона уточнил, что обстрел велся из минометов и артиллерийских орудий, а основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи. «Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена. К счастью, во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений», — сообщил он.
Ранее на этой неделе Старовойт сообщил, что под минометный обстрел попали села Алексеевка и Дроновка.
«Ответным огнем агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию», — рассказал губернатор.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, сообщают об обстрелах с начала спецоперации. 19 мая Старовойт сообщил, что как минимум один человек погиб и несколько были ранены в результате обстрела поселка Теткино. Украинские военные нанесли несколько ударов по спиртзаводу, в результате чего погиб водитель фуры, который привез на завод сырье.
18 мая днем Старовойт заявил о о минометном обстреле Алексеевки. По его словам, противник целился по вышке сотовой связи, которую накануне отремонтировали после предыдущего обстрела. В результате происшествия никто не пострадал. Ответным огнем российские военные подавили атаку.