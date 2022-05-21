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Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле со стороны Украины

Ведомости

Поселок Теткино и другие населенные пункты в Курской области подверглись обстрелу с территории Украины, сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Глушковский район, Курская область. Опять минометный обстрел. Сейчас детали выясняем, более подробную информацию чуть-чуть позже дадим», — сказал он.

Позднее глава региона уточнил, что обстрел велся из минометов и артиллерийских орудий, а основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи. «Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена. К счастью, во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений», — сообщил он.

Ранее на этой неделе Старовойт сообщил, что под минометный обстрел попали села Алексеевка и Дроновка.

«Ответным огнем агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию», — рассказал губернатор.

Ранее по теме: Губернатор Курской области сообщил о погибшем после обстрела со стороны Украины

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, сообщают об обстрелах с начала спецоперации. 19 мая Старовойт сообщил, что как минимум один человек погиб и несколько были ранены в результате обстрела поселка Теткино. Украинские военные нанесли несколько ударов по спиртзаводу, в результате чего погиб водитель фуры, который привез на завод сырье.

18 мая днем Старовойт заявил о о минометном обстреле Алексеевки. По его словам, противник целился по вышке сотовой связи, которую накануне отремонтировали после предыдущего обстрела. В результате происшествия никто не пострадал. Ответным огнем российские военные подавили атаку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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