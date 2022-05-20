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Губернатор Курской области сообщил об обстрелах двух сел со стороны Украины

Ведомости

Села Алексеевка и Дроновка в Курской области попали под минометный обстрел со стороны Украины, в результате никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнём агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию», — рассказал Старовойт.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, сообщают об обстрелах с начала спецоперации. 19 мая Старовойт сообщил, что как минимум один человек погиб и несколько были ранены в результате обстрела поселка Теткино в Курской области. Украинские военные нанесли несколько ударов по спиртзаводу, в результате чего погиб водитель фуры, который привез на завод сырье.

18 мая днем Старовойт заявил о о минометном обстреле Алексеевки. По его словам, противник целился по вышке сотовой связи, которую накануне отремонтировали после предыдущего обстрела. В результате происшествия никто не пострадал. Ответным огнем российские военные подавили атаку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных