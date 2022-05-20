Губернатор Курской области сообщил об обстрелах двух сел со стороны Украины

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, сообщают об обстрелах с начала спецоперации. 19 мая Старовойт сообщил, что как минимум один человек погиб и несколько были ранены в результате обстрела поселка Теткино в Курской области. Украинские военные нанесли несколько ударов по спиртзаводу, в результате чего погиб водитель фуры, который привез на завод сырье.