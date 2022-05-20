Губернатор Курской области сообщил об обстрелах двух сел со стороны Украины
Села Алексеевка и Дроновка в Курской области попали под минометный обстрел со стороны Украины, в результате никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
«Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнём агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию», — рассказал Старовойт.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, сообщают об обстрелах с начала спецоперации. 19 мая Старовойт сообщил, что как минимум один человек погиб и несколько были ранены в результате обстрела поселка Теткино в Курской области. Украинские военные нанесли несколько ударов по спиртзаводу, в результате чего погиб водитель фуры, который привез на завод сырье.
18 мая днем Старовойт заявил о о минометном обстреле Алексеевки. По его словам, противник целился по вышке сотовой связи, которую накануне отремонтировали после предыдущего обстрела. В результате происшествия никто не пострадал. Ответным огнем российские военные подавили атаку.