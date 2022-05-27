ФСБ усилила подразделения на границе с Украиной из-за обстрелов ВСУ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) усилила подразделения пунктов пропуска на границе с Украиной, чтобы «пресекать вооруженные провокации и обеспечить пограничную безопасность», также развернуты дополнительные временные погранпосты, сообщил первый замдиректора — руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».
«В целях пресечения вооруженных провокаций и обеспечения пограничной безопасности на границе с Украиной подразделения пограничных органов усилены резервами, развернуты дополнительные временные пограничные посты. Прикрытие угрожаемых направлений осуществляется укрупненными пограничными нарядами на бронетехнике и с групповым оружием», — рассказал Кулишов.
Он добавил, что из-за нарастания военной опасности и ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе существенно вырос поток беженцев с Украины: с середины февраля в Россию приехали более 1,2 млн российских и украинских граждан. По словам Кулишова, праворадикалы и националисты с Украины пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев. Пограничники, сотрудники территориальных органов безопасности и Росгвардии выявили около 250 таких лиц.
Из-за сохранения угрозы диверсий и терактов со стороны спецслужб Украины актуальна задача охраны Крымского транспортного перехода и других стратегически важных объектов полуострова, обеспечение безопасности судов в Черном и Азовском морях, отметил Кулишов. «Мы внимательно отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития», — подчеркнул он.
В середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины после начала специальной военной операции шесть из семи приграничных российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности. Власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня. 25 мая о продлении «желтого» уровня объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.