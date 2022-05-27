ФСБ усилила подразделения на границе с Украиной из-за обстрелов ВСУ

Он добавил, что из-за нарастания военной опасности и ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе существенно вырос поток беженцев с Украины: с середины февраля в Россию приехали более 1,2 млн российских и украинских граждан. По словам Кулишова, праворадикалы и националисты с Украины пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев. Пограничники, сотрудники территориальных органов безопасности и Росгвардии выявили около 250 таких лиц.