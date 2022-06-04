Губернатор Брянской области сообщил о пострадавшем в результате обстрела ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село в Брянской области, пострадал один человек, сообщил в субботу губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате обстрела пострадал мужчина, с легким осколочным ранением он был доставлен в районную больницу. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.
ФСБ ранее усилила подразделения пунктов пропуска на границе с Украиной, чтобы «пресекать вооруженные провокации и обеспечить пограничную безопасность», также были развернуты дополнительные временные погранпосты, сообщил первый замдиректора — руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов
В середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины после начала специальной военной операции шесть из семи приграничных российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности. Власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня. 25 мая о продлении «желтого» уровня объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В конце мая в результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области от полученного ранения умерла женщина, еще один человек пострадал из-за обстрела села Нехотеевка, сообщал Гладков. 19 мая губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об одном погибшем и нескольких пострадавших в результате обстрела поселка Теткино.