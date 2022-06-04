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Губернатор Брянской области сообщил о пострадавшем в результате обстрела ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село в Брянской области, пострадал один человек, сообщил в субботу губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате обстрела пострадал мужчина, с легким осколочным ранением он был доставлен в районную больницу. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.

ФСБ ранее усилила подразделения пунктов пропуска на границе с Украиной, чтобы «пресекать вооруженные провокации и обеспечить пограничную безопасность», также были развернуты дополнительные временные погранпосты, сообщил первый замдиректора — руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов

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В середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины после начала специальной военной операции шесть из семи приграничных российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности. Власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня. 25 мая о продлении «желтого» уровня объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В конце мая в результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области от полученного ранения умерла женщина, еще один человек пострадал из-за обстрела села Нехотеевка, сообщал Гладков. 19 мая губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об одном погибшем и нескольких пострадавших в результате обстрела поселка Теткино.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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