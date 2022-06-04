Губернатор Брянской области сообщил о пострадавшем в результате обстрела ВСУ

В середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины после начала специальной военной операции шесть из семи приграничных российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности. Власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня. 25 мая о продлении «желтого» уровня объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.