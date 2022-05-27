Губернатор Белгородской области сообщил о гибели женщины в результате обстрела

«Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — сообщил Гладков 27 мая. Он рассказал, что ее несколько часов не могли вывезти, потому что пациентка находилась в тяжелом состоянии, затем ее удалось отправить в реанимацию. В результате обстрела села был ранен еще один человек, он находился в критическом состоянии.