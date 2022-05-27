Губернатор Белгородской области сообщил о гибели женщины в результате обстрела
Село Журавлевка в Белгородской области весь день 26 мая обстреливали со стороны Украины, в результате от полученного ранения умерла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — сообщил Гладков 27 мая. Он рассказал, что ее несколько часов не могли вывезти, потому что пациентка находилась в тяжелом состоянии, затем ее удалось отправить в реанимацию. В результате обстрела села был ранен еще один человек, он находился в критическом состоянии.
Гладков отметил, что ситуация в регионе в целом спокойная, за исключением отдельных приграничных территорий — сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района и Середа Шебекинского округа. Губернатор призвал всех жителей региона временно не ездить в эти села.
Ранее власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 июня. Подобные решения приняли в Брянской и Курской областях, а также в Крыму. С начала спецоперации на Украине приграничные регионы России сообщали об обстрелах со стороны Украины.