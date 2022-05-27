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Общество

Губернатор Белгородской области сообщил о гибели женщины в результате обстрела

Ведомости

Село Журавлевка в Белгородской области весь день 26 мая обстреливали со стороны Украины, в результате от полученного ранения умерла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — сообщил Гладков 27 мая. Он рассказал, что ее несколько часов не могли вывезти, потому что пациентка находилась в тяжелом состоянии, затем ее удалось отправить в реанимацию. В результате обстрела села был ранен еще один человек, он находился в критическом состоянии.

Гладков отметил, что ситуация в регионе в целом спокойная, за исключением отдельных приграничных территорий — сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района и Середа Шебекинского округа. Губернатор призвал всех жителей региона временно не ездить в эти села.

Ранее власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 июня. Подобные решения приняли в Брянской и Курской областях, а также в Крыму. С начала спецоперации на Украине приграничные регионы России сообщали об обстрелах со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных