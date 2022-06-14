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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села у границ с Украиной

Ведомости

Село Займище в Брянской области подверглось обстрелу, по предварительным данным, в результате были ранены четыре человека, повреждено несколько жилых домов, сообщил губернатор Александр Богомаз на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — рассказал Богомаз.

4 июня Богомаз сообщил об обстреле села Случевск Погарского района области. В результате обстрела мужчина получил легкое осколочное ранение, а также загорелись два дома. 9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поселок Хотмыжск подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате никто из мирных жителей не пострадал.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала спецоперации начали сообщать об обстрелах со стороны Украины. В середине апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности и затем продлили его. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных