Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села у границ с Украиной

4 июня Богомаз сообщил об обстреле села Случевск Погарского района области. В результате обстрела мужчина получил легкое осколочное ранение, а также загорелись два дома. 9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поселок Хотмыжск подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате никто из мирных жителей не пострадал.