Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села у границ с Украиной
Село Займище в Брянской области подверглось обстрелу, по предварительным данным, в результате были ранены четыре человека, повреждено несколько жилых домов, сообщил губернатор Александр Богомаз на своей странице во «ВКонтакте».
«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — рассказал Богомаз.
4 июня Богомаз сообщил об обстреле села Случевск Погарского района области. В результате обстрела мужчина получил легкое осколочное ранение, а также загорелись два дома. 9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поселок Хотмыжск подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате никто из мирных жителей не пострадал.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала спецоперации начали сообщать об обстрелах со стороны Украины. В середине апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности и затем продлили его.