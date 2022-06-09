Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Хотмыжск

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Хотмыжск Грайворонского горокруга. Главное, никто из мирных жителей не пострадал. В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы. Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории. Постараемся завтра начать восстановительные работы», — рассказал Гладков.