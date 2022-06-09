Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Хотмыжск
Поселок Хотмыжск в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Хотмыжск Грайворонского горокруга. Главное, никто из мирных жителей не пострадал. В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы. Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории. Постараемся завтра начать восстановительные работы», — рассказал Гладков.
25 мая власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 июня. Ранее сегодня власти Курской области сообщили, что такой уровень продлили до 22 июня.
27 мая Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Нехотеевка. В результате мужчина получил осколочное ранение голени, также были повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередачи.