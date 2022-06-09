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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Хотмыжск

Ведомости

Поселок Хотмыжск в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Хотмыжск Грайворонского горокруга. Главное, никто из мирных жителей не пострадал. В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы. Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории. Постараемся завтра начать восстановительные работы», — рассказал Гладков.

25 мая власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 июня. Ранее сегодня власти Курской области сообщили, что такой уровень продлили до 22 июня. 

27 мая Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Нехотеевка. В результате мужчина получил осколочное ранение голени, также были повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередачи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных