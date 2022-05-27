В Нехотеевке из-за обстрела пострадал один человек

25 мая власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 июня. Подобные решения приняли в Брянской и Курской областях, а также в Крыму. С начала спецоперации на Украине приграничные регионы России неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины.