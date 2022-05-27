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В Нехотеевке из-за обстрела пострадал один человек

Ведомости

Один человек пострадал в результате обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередачи. Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени», — написал Гладков, добавив, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее губернатор сообщал, что село Журавлевка весь день 26 мая обстреливали со стороны Украины. В результате этого ранена одна женщина, которая позже скончалась от полученных ран.

Также Гладков отмечал, что ситуация в регионе в целом спокойная, за исключением отдельных приграничных территорий — сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района и села Середа Шебекинского округа.

25 мая власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 июня. Подобные решения приняли в Брянской и Курской областях, а также в Крыму. С начала спецоперации на Украине приграничные регионы России неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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