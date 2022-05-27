В Нехотеевке из-за обстрела пострадал один человек
Один человек пострадал в результате обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередачи. Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени», — написал Гладков, добавив, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее губернатор сообщал, что село Журавлевка весь день 26 мая обстреливали со стороны Украины. В результате этого ранена одна женщина, которая позже скончалась от полученных ран.
Также Гладков отмечал, что ситуация в регионе в целом спокойная, за исключением отдельных приграничных территорий — сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района и села Середа Шебекинского округа.
25 мая власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 июня. Подобные решения приняли в Брянской и Курской областях, а также в Крыму. С начала спецоперации на Украине приграничные регионы России неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины.