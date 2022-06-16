Франция, Германия и Италия поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за «немедленное» предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине, заявил президент Французской Республики Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Мы все вчетвером поддерживаем немедленное присвоение статуса кандидата. Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии», — цитирует Макрона телеканал BFM.
Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и Макрон утром 16 июня прибыли в Киев на встречу с Зеленским. К ним также присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.
Зеленский подписал заявку на членство в ЕС 28 февраля. Позже Макрон заявил, что процесс вступления в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. Он выступил за предоставление временного статуса Украине.
Драги сообщал, что предоставление Украине статуса кандидата сейчас не предвидится, потому что большинство стран выступили против. Bloomberg ранее сообщил со ссылкой на источники, что против высказались власти Дании и Нидерландов.
14 июня министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что перед вступлением Украины в Евросоюз на территории страны должны завершиться боевые действия, а также страна должна восстановиться. При этом он заявил, что Украине необходим «позитивный сигнал» перед началом долгого процесса вступления.