Франция, Германия и Италия поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Зеленский подписал заявку на членство в ЕС 28 февраля. Позже Макрон заявил, что процесс вступления в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. Он выступил за предоставление временного статуса Украине.