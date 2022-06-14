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Глава МИД Франции назвал условия для вступления Украины в ЕС

Ведомости

Перед вступлением Украины в Евросоюз на территории страны должны завершиться боевые действия, а также страна должна восстановиться, заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире радио France Inter.

«Хочу сказать, чтобы не было иллюзий, это займет время. Ведь на Украине идет война, поэтому сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему "клубу" на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС. Но Украине нужно дать позитивный сигнал как можно скорее, а затем начать этот долгий процесс», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

17 июня Еврокомиссия решит, будет ли она рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус страны – кандидата на вступление в союз. Если такая рекомендация будет дана, лидеры стран ЕС на саммите 23-24 июня решат, предоставлять ли стране такой статус. По данным Politico, ЕК планирует дать такую рекомендацию.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС 28 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. Он выступил за предоставление временного статуса Украине.

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что предоставление Украине статуса кандидата сейчас не предвидится, потому что большинство стран выступили против. Bloomberg ранее сообщил со ссылкой на источники, что против высказались власти Дании и Нидерландов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных