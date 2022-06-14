Глава МИД Франции назвал условия для вступления Украины в ЕС

«Хочу сказать, чтобы не было иллюзий, это займет время. Ведь на Украине идет война, поэтому сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему "клубу" на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС. Но Украине нужно дать позитивный сигнал как можно скорее, а затем начать этот долгий процесс», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).