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Пушилин: Сирия объявила о старте процедуры признания ДНР

Ведомости

Президент Сирии Башар Асад заявил об официальном старте процедуры признания Донецкой народной республики. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, это решение было озвучено во время визита делегации республики во главе с министром иностранных дел Натальей Никоноровой в Дамаск. «В ходе встречи Президент САР объявил об официальном старте процедуры признания Республики. Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», – написал глава ДНР.

Делегация республики предложила Асаду подумать о возможности участия Сирии в международном трибунале над «боевиками украинских вооруженных формирований, которые обвиняются в совершении преступлений против жителей Донбасса», добавил Пушилин.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 г. Еще в июне 2014 г. их независимость признала частично признанная Южная Осетия, 25 февраля 2022 г. аналогичное решение приняла частично признанная Абхазия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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