Пушилин: Сирия объявила о старте процедуры признания ДНР

По словам Пушилина, это решение было озвучено во время визита делегации республики во главе с министром иностранных дел Натальей Никоноровой в Дамаск. «В ходе встречи Президент САР объявил об официальном старте процедуры признания Республики. Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», – написал глава ДНР.