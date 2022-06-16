Пушилин: Сирия объявила о старте процедуры признания ДНР
Президент Сирии Башар Асад заявил об официальном старте процедуры признания Донецкой народной республики. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, это решение было озвучено во время визита делегации республики во главе с министром иностранных дел Натальей Никоноровой в Дамаск. «В ходе встречи Президент САР объявил об официальном старте процедуры признания Республики. Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», – написал глава ДНР.
Делегация республики предложила Асаду подумать о возможности участия Сирии в международном трибунале над «боевиками украинских вооруженных формирований, которые обвиняются в совершении преступлений против жителей Донбасса», добавил Пушилин.
Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 г. Еще в июне 2014 г. их независимость признала частично признанная Южная Осетия, 25 февраля 2022 г. аналогичное решение приняла частично признанная Абхазия.