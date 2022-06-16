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Пушилин заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс

Ведомости

В битве за Донбасс происходит перелом, силы Донецкой народной республики (ДНР) получили военное преимущество. Об этом заявил «Интерфаксу» глава ДНР Денис Пушилин.

«Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», — сказал Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы ДНР, «в самое ближайшее время» союзные силы смогут «принять исчерпывающие меры», чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс. Пушилин также отметил, что силы ДНР планируют продвинуться за пределы административных границ Донецкой области настолько далеко, насколько это потребуется, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов со стороны ВСУ.

«Мы, конечно, концентрируемся на наших конституционных границах. Но с учетом поставок вооружений западными странами в адрес Киева необходимость обеспечения безопасности может подтолкнуть к дальнейшим шагам со стороны ДНР», — сказал Пушилин.

Ранее по теме: Подразделения России и ЛНР закрепились в промзоне Северодонецка и у завода «Азот»

Ранее сегодня Пушилин выразил надежду, что спецоперация России на Украине закончится к концу 2022 г. Ранее такую же оценку дал депутат Госдумы Адам Делимханов.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: Глава ДНР выразил надежду на окончание спецоперации к концу года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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