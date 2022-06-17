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Штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области во время тренировочного полета

Ведомости

В Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, пилот выжил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), которое есть у «Ведомостей».

«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России», — говорится в сообщении ЗВО. Военные заверили, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Бронированный штурмовик Су-25 «Грач» эксплуатируется с начала 1980-х гг. и серийно производится в различных модификациях до сих пор. Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей. Экипаж самолета — один человек. Штурмовик вооружён встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-мм авиапушкой, неуправляемыми и управляемыми авиабомбами и ракетами.

В начале апреля российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленинградской области. Экипаж самолета катапультировался. Истребитель также упал в безлюдном месте и не причинил разрушений. По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность.

Ранее по теме: Под Петербургом упал МиГ-31
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных