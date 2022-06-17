Штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области во время тренировочного полета

Бронированный штурмовик Су-25 «Грач» эксплуатируется с начала 1980-х гг. и серийно производится в различных модификациях до сих пор. Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей. Экипаж самолета — один человек. Штурмовик вооружён встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-мм авиапушкой, неуправляемыми и управляемыми авиабомбами и ракетами.