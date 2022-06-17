Штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области во время тренировочного полета
В Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, пилот выжил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), которое есть у «Ведомостей».
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России», — говорится в сообщении ЗВО. Военные заверили, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
Бронированный штурмовик Су-25 «Грач» эксплуатируется с начала 1980-х гг. и серийно производится в различных модификациях до сих пор. Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей. Экипаж самолета — один человек. Штурмовик вооружён встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-мм авиапушкой, неуправляемыми и управляемыми авиабомбами и ракетами.
В начале апреля российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленинградской области. Экипаж самолета катапультировался. Истребитель также упал в безлюдном месте и не причинил разрушений. По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность.