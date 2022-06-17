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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

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Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин 17 июня выступит на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Его речь будет посвящена антироссийским санкциям. Начало — 15.00 мск.

Изначально планировалось, что заседание начнется в 14.00 мск, однако за 10 минут до начала выступление президента перенесли на час позже — на 15:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. Причина — кибератаки на базу аккредитации форума.

В 2022 году ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Его главная тема в этом году — «Новый мир — новые возможности». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных