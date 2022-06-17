Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин 17 июня выступит на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Его речь будет посвящена антироссийским санкциям. Начало — 15.00 мск.
Изначально планировалось, что заседание начнется в 14.00 мск, однако за 10 минут до начала выступление президента перенесли на час позже — на 15:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. Причина — кибератаки на базу аккредитации форума.
В 2022 году ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Его главная тема в этом году — «Новый мир — новые возможности».