Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Изначально планировалось, что заседание начнется в 14.00 мск, однако за 10 минут до начала выступление президента перенесли на час позже — на 15:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. Причина — кибератаки на базу аккредитации форума.