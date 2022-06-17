Выступление Путина на ПМЭФ перенесли на час из-за кибератак
Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПЭМФ) перенесено на 15:00 мск из-за кибератак на базу аккредитации форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные DDoS-атаки, на интернет-ресурс и систему аккредитации питерского экономического форума. Вчера ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников форума и система аккредитации, и система допуска по бейджам», — пояснил «Ведомостям» представитель Кремля.
По его словам, специалисты работают над тем, чтобы устранить эту проблему. В связи с этим Путин принял решение перенести свое выступление на час, оно начнется в 15:00 мск. «За это время будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено, и главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там», — заключил Песков.
Ранее сегодня пресс-секретарь объявил, что открытая часть беседы президента с представителями СМИ на ПМЭФ включит пять-шесть вопросов, потом общение продолжится в закрытом формате. «Сам президент принимает участие лично в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И, конечно, будем ждать его оценок происходящего и его видение будущего», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности».