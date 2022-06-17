Газета
Политика

Выступление Путина на ПМЭФ перенесли на час из-за кибератак

Ведомости

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПЭМФ) перенесено на 15:00 мск из-за кибератак на базу аккредитации форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные DDoS-атаки, на интернет-ресурс и систему аккредитации питерского экономического форума. Вчера ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников форума и система аккредитации, и система допуска по бейджам», — пояснил «Ведомостям» представитель Кремля.

По его словам, специалисты работают над тем, чтобы устранить эту проблему. В связи с этим Путин принял решение перенести свое выступление на час, оно начнется в 15:00 мск. «За это время будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено, и главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там», — заключил Песков.

Ранее сегодня пресс-секретарь объявил, что открытая часть беседы президента с представителями СМИ на ПМЭФ включит пять-шесть вопросов, потом общение продолжится в закрытом формате. «Сам президент принимает участие лично в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И, конечно, будем ждать его оценок происходящего и его видение будущего», — добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных