Выступление Путина на ПМЭФ перенесли на час из-за кибератак

По его словам, специалисты работают над тем, чтобы устранить эту проблему. В связи с этим Путин принял решение перенести свое выступление на час, оно начнется в 15:00 мск. «За это время будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено, и главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там», — заключил Песков.