Путин назвал решение о начале спецоперации вынужденным и необходимым
Решение о начале военной спецоперации на Украине было трудным, но вынужденным из-за продолжавшегося военного освоения страны Западом и геноцида населения ДНР и ЛНР. Об этом в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.
«Решение о спецоперации было трудным, но вынужденным и необходимым. Жители ДНР и ЛНР восемь лет подвергались геноциду при попустительстве Запада. Сегодня наши солдаты и офицеры отстаивают право России на свободное и безопасное развитие. Все задачи спецоперации безусловно будут решены при поддержке консолидированного общества», — сказал Путин.
По его словам, Запад вел активное военное освоение Украины и продолжает это делать и сейчас. Президент добавил, что на благополучие живущих в этой стране людей «всем было наплевать». «Спецоперация на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность», — заявил Путин.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.