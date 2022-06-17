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Путин назвал решение о начале спецоперации вынужденным и необходимым

Ведомости

Решение о начале военной спецоперации на Украине было трудным, но вынужденным из-за продолжавшегося военного освоения страны Западом и геноцида населения ДНР и ЛНР. Об этом в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Решение о спецоперации было трудным, но вынужденным и необходимым. Жители ДНР и ЛНР восемь лет подвергались геноциду при попустительстве Запада. Сегодня наши солдаты и офицеры отстаивают право России на свободное и безопасное развитие. Все задачи спецоперации безусловно будут решены при поддержке консолидированного общества», — сказал Путин.

По его словам, Запад вел активное военное освоение Украины и продолжает это делать и сейчас. Президент добавил, что на благополучие живущих в этой стране людей «всем было наплевать». «Спецоперация на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность», — заявил Путин.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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