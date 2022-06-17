Путин назвал решение о начале спецоперации вынужденным и необходимым

«Решение о спецоперации было трудным, но вынужденным и необходимым. Жители ДНР и ЛНР восемь лет подвергались геноциду при попустительстве Запада. Сегодня наши солдаты и офицеры отстаивают право России на свободное и безопасное развитие. Все задачи спецоперации безусловно будут решены при поддержке консолидированного общества», — сказал Путин.