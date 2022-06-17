Путин: США объявили себя посланниками Бога на Земле
США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя «посланниками Бога на Земле», заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«США объявили себя посланниками Бога на Земле, у которых нет никаких обязательства, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными», — отметил президент. По его словам, США все еще не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались новые мощные центры: каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту и обеспечение национального суверенитета.
Путин также подверг критике систему однополярного мира, которая, по его мнению, уже себя изжила. «Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная, держава, с ограниченным кругом приближенных или допущенных к ней государств. Все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы», — добавил глава государства.
Ближайшее десятилетие станет определяющим для ценностей, которыми будет руководствоваться мир в XXI в., подчеркивал ранее президент США Джо Байден. «Вызовы, стоящие перед нами, выбор, который нам предстоит сделать, сейчас имеют огромное значение. Все меняется очень быстро. Следующие 10 лет будут решающими в этом веке», — отметил он.