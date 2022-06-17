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Путин: США объявили себя посланниками Бога на Земле

Ведомости

США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя «посланниками Бога на Земле», заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«США объявили себя посланниками Бога на Земле, у которых нет никаких обязательства, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными», — отметил президент. По его словам, США все еще не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались новые мощные центры: каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту и обеспечение национального суверенитета. 

Путин также подверг критике систему однополярного мира, которая, по его мнению, уже себя изжила. «Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная, держава, с ограниченным кругом приближенных или допущенных к ней государств. Все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы», — добавил глава государства.

Ближайшее десятилетие станет определяющим для ценностей, которыми будет руководствоваться мир в XXI в., подчеркивал ранее президент США Джо Байден. «Вызовы, стоящие перед нами, выбор, который нам предстоит сделать, сейчас имеют огромное значение. Все меняется очень быстро. Следующие 10 лет будут решающими в этом веке», — отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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