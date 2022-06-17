Путин: США объявили себя посланниками Бога на Земле

«США объявили себя посланниками Бога на Земле, у которых нет никаких обязательства, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными», — отметил президент. По его словам, США все еще не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались новые мощные центры: каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту и обеспечение национального суверенитета.