Путин предрек Евросоюзу деградацию и смену элит

По словам президента, демократические процедуры в Европе, в том числе выборы, — это ширма, потому что друг друга у власти сменяют похожие как близнецы политические партии. «Сама суть от этого не меняется, реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются все дальше на задворки, на периферии. Такой отрыв от реальности, от запроса общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе — и смене элит», — заключил Путин.