Путин предрек Евросоюзу деградацию и смену элит
Действия европейских политиков приведут к деградации, серьезным социально-экономическим изменениям и смене элит, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике», — отметил глава государства.
По словам президента, демократические процедуры в Европе, в том числе выборы, — это ширма, потому что друг друга у власти сменяют похожие как близнецы политические партии. «Сама суть от этого не меняется, реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются все дальше на задворки, на периферии. Такой отрыв от реальности, от запроса общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе — и смене элит», — заключил Путин.
Ранее президент заявил, что любая страна должна обеспечить свой суверенитет, если она хочет претендовать на лидерство в мире. «Не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии ни называть», — отметил он.
Путин добавил, что колония не имеет исторических перспектив и шансов на выживание в «жесткой геополитической борьбе». Президент также выделил несколько составляющих, которыми должна обладать суверенная страна: военно-политический, экономический, общественный и технологический суверенитет.