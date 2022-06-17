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Премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Ведомости

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал Sky News.

В сообщении телеканала говорится, что Джонсон прилетел в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу, а также убедить их в том, что Великобритания будет идти бок о бок с Украиной до «победного конца». Канцелярия премьер-министра сообщила, что он прибыл в Киев, чтобы предложить Зеленому новую программу подготовки для украинских военных.

Предполагается, что каждый участвующий в программе солдат проведет три недели на учебном курсе, изучая навыки ведения боевых действий на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, кибербезопасность и тактику противодействия взрывам. Ранее состоялась встреча Зеленского с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

«Как здорово быть в Киеве снова», — написал Джонсон в Twitter. Премьер-министр также прикрепил фото, на котором запечатлен он с Зеленским. В конце мая итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Джонсон во время поездки в Киев 9 апреля предложил Зеленскому создать европейское содружество, которое будет выступать против России. По задумке британского премьера, возглавит новый альянс Великобритания, а в его состав войдут Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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