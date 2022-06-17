Премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев для встречи с Зеленским

«Как здорово быть в Киеве снова», — написал Джонсон в Twitter. Премьер-министр также прикрепил фото, на котором запечатлен он с Зеленским. В конце мая итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Джонсон во время поездки в Киев 9 апреля предложил Зеленскому создать европейское содружество, которое будет выступать против России. По задумке британского премьера, возглавит новый альянс Великобритания, а в его состав войдут Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва.