Премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев для встречи с Зеленским
Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал Sky News.
В сообщении телеканала говорится, что Джонсон прилетел в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу, а также убедить их в том, что Великобритания будет идти бок о бок с Украиной до «победного конца». Канцелярия премьер-министра сообщила, что он прибыл в Киев, чтобы предложить Зеленому новую программу подготовки для украинских военных.
Предполагается, что каждый участвующий в программе солдат проведет три недели на учебном курсе, изучая навыки ведения боевых действий на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, кибербезопасность и тактику противодействия взрывам. Ранее состоялась встреча Зеленского с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
«Как здорово быть в Киеве снова», — написал Джонсон в Twitter. Премьер-министр также прикрепил фото, на котором запечатлен он с Зеленским. В конце мая итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Джонсон во время поездки в Киев 9 апреля предложил Зеленскому создать европейское содружество, которое будет выступать против России. По задумке британского премьера, возглавит новый альянс Великобритания, а в его состав войдут Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва.