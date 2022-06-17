Токаев: Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР

«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал президент Казахстана.