Токаев: Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР
Токаев заявил, что это «откровенный ответ на откровенный вопрос». По его словам, если право наций на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500 или 600 государств.
«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал президент Казахстана.
16 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что президент Сирии Башар Асад заявил об официальном старте процедуры признания республики.
Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 г. Еще в июне 2014 г. их независимость признала частично признанная Южная Осетия, 25 февраля 2022 г. аналогичное решение приняла частично признанная Абхазия.