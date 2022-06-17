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Токаев: Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР

Ведомости

Казахстан вряд ли признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишут «РИА Новости».

Токаев заявил, что это «откровенный ответ на откровенный вопрос». По его словам, если право наций на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500 или 600 государств.

«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал президент Казахстана.

16 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что президент Сирии Башар Асад заявил об официальном старте процедуры признания республики.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 г. Еще в июне 2014 г. их независимость признала частично признанная Южная Осетия, 25 февраля 2022 г. аналогичное решение приняла частично признанная Абхазия.

Ранее по теме: Пушилин: Сирия объявила о старте процедуры признания ДНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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