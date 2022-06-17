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Путин назвал нецелесообразным штурм укрепрайонов ВСУ под Донецком

Ведомости

Штурм созданных восемь лет назад украинских укрепрайонов под Донецком нецелесообразен, российские войска ведут работу по заходу в тыл противника, заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, линия разграничения хорошо укреплена и, по мнению военных специалистов, штурмовать эти укрепрайоны нецелесообразно, поскольку такой шаг приведет к большим потерям со стороны атакующих.

«Мы говорим о проведении специальной военной операции, и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда», – отметил Путин.

Президент воздержался от ответа на вопрос о «красных линиях», которые приведут к ударам по центрам принятия решений на Украине. «Что касается красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия, а именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и о которых вы упомянули», – заявил глава российского государства.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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