Путин назвал нецелесообразным штурм укрепрайонов ВСУ под Донецком

Президент воздержался от ответа на вопрос о «красных линиях», которые приведут к ударам по центрам принятия решений на Украине. «Что касается красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия, а именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и о которых вы упомянули», – заявил глава российского государства.