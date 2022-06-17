Великобритания предложила Украине новую программу обучения военных

Джонсон сообщил, что Соединенное Королевство может возглавить тренировочную программу, которая «коренным образом» может изменить ход военных действий и обеспечит устойчивость вооруженных сил Украины. В случае согласия украинской стороны к участию в программе будут приглашены другие международные партнеры.