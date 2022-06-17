Великобритания предложила Украине новую программу обучения военных
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому каждые четыре месяца готовить до 10 000 украинских солдат, сообщается на сайте британского правительства.
Джонсон сообщил, что Соединенное Королевство может возглавить тренировочную программу, которая «коренным образом» может изменить ход военных действий и обеспечит устойчивость вооруженных сил Украины. В случае согласия украинской стороны к участию в программе будут приглашены другие международные партнеры.
В сообщении уточняется, что в рамках предыдущей программы «Орбиталь» Великобритания, начиная с 2015 г., обучила более 22 000 украинских военнослужащих. Новая программа будет обучать их за пределами страны.
Российские власти ранее обвиняли страны Запада в «накачке» Украины оружием. В МИДе утверждали, что НАТО сейчас «накачивает оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Но оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.