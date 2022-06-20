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В Кремле не рассматривали привлечение ОДКБ к спецоперации на Украине

Ведомости

Власти России не рассматривали вариант привлечь силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ОДКБ имеет большое значение.

«Нет, такой вариант не рассматривался. Значение ОДКБ большое. ОДКБ в совсем недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности», — подчеркнул он.

В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

18 июня глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал организацию, заявив, что она не приносит России никакой пользы. Он призвал лидеров организации заявить о своей позиции и постараться сделать так, чтобы военные действия закончились. По его мнению, страны ОДКБ молчат, потому что боятся санкций США и ЕС, однако западные страны введут ограничения, когда им это будет нужно, отметил Кадыров.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко предложили ОДКБ солидарно выступать на международных площадках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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