В Кремле не рассматривали привлечение ОДКБ к спецоперации на Украине

18 июня глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал организацию, заявив, что она не приносит России никакой пользы. Он призвал лидеров организации заявить о своей позиции и постараться сделать так, чтобы военные действия закончились. По его мнению, страны ОДКБ молчат, потому что боятся санкций США и ЕС, однако западные страны введут ограничения, когда им это будет нужно, отметил Кадыров.