В Кремле не рассматривали привлечение ОДКБ к спецоперации на Украине
Власти России не рассматривали вариант привлечь силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ОДКБ имеет большое значение.
«Нет, такой вариант не рассматривался. Значение ОДКБ большое. ОДКБ в совсем недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности», — подчеркнул он.
В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.
18 июня глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал организацию, заявив, что она не приносит России никакой пользы. Он призвал лидеров организации заявить о своей позиции и постараться сделать так, чтобы военные действия закончились. По его мнению, страны ОДКБ молчат, потому что боятся санкций США и ЕС, однако западные страны введут ограничения, когда им это будет нужно, отметил Кадыров.