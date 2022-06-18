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Кадыров призвал лидеров ОДКБ заявить о своей позиции по Украине

Ведомости

Входящие в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) государства должны заявить о своей позиции по ситуации на Украине, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Вот есть организация ОДКБ, по-моему. От этой организации для России никакой пользы нет, а Россия всем помогает. Все европейские лидеры приезжают к [президенту России Владимиру] Путину, ведут по телефону переговоры, защищают интересы Украины, а наши ОДКБ-шники, вы почему молчите, не говорите о своих соседях? Почему вы не стараетесь делать так, чтобы война закончилась? Почему у вас нет позиций против нациков, бандеровцев, фашистов, которые убивали наших предков?» — заявил Кадыров.

По его мнению, молчание стран ОДКБ объясняется боязнью санкций США и Евросоюза, однако Запад введет ограничения тогда, «когда им это будет нужно, хотите вы или не хотите этого». Кадыров призвал руководителей бывших советских республик объединиться и «сказать свое слово», и за это участникам ОДКБ «ничего не будет», считает глава Чечни.

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«Когда между Арменией и Азербайджаном была война, ключевую роль сыграл Путин. Когда Казахстан начать терять суверенитет, кто помог? Россия», — сказал Кадыров. 

Накануне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика вряд ли признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, если право наций на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500 или 600 государств.

В марте во время голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции ES-11/1, которая осуждает специальную военную операцию и требует вывести войска с Украины, а также отменить признание ЛДНР, против резолюции проголосовали Россия и Белоруссия, а воздержались Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В апреле при голосовании об исключении России из Совета по правам человека ООН против проголосовали Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а воздержалась Армения.

В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. В мае министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что в организации в перспективе будут состоять десятки стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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