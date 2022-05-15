Минобороны Белоруссии допустило расширение ОДКБ до десятков стран

«Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится миро­устройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», — сказал Хренин.