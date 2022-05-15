Минобороны Белоруссии допустило расширение ОДКБ до десятков стран
В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в перспективе будут состоять десятки стран, заявил в интервью «Белорусской военной газете» министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Беседа была приурочена к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ.
«Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», — сказал Хренин.
ОДКБ будет развиваться и на фоне изменяющихся вызовов и угроз, отметил министр. Однако, по его мнению, не исчезнут цветные революции, терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы.
Хренин считает некорректным сравнение ОДКБ и НАТО. Альянс не стал оборонительным, это «действительно агрессивная организация, которая является своеобразной дубинкой в руках США», а ОДКБ не участвовала ни в одном конфликте, заявил министр.
«Организация создана для обеспечения безопасности стран, которые входят в ее состав, и сравнивать их не то что нельзя — невозможно даже на один уровень ставить», — сказал глава ведомства.
Хренин также заявил, что на фоне выявления на Украине биолабораторий следующим направлением развития ОДКБ станет противодействие биологическим угрозам. По его данным, к концу года должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.