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Минобороны Белоруссии допустило расширение ОДКБ до десятков стран

Ведомости

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в перспективе будут состоять десятки стран, заявил в интервью «Белорусской военной газете» министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Беседа была приурочена к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ.

«Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится миро­устройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», — сказал Хренин.

ОДКБ будет развиваться и на фоне изменяющихся вызовов и угроз, отметил министр. Однако, по его мнению, не исчезнут цветные революции, терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы. 

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Хренин считает некорректным сравнение ОДКБ и НАТО. Альянс не стал оборонительным, это «действительно агрессивная организация, которая является своеобразной дубинкой в руках США», а ОДКБ не участвовала ни в одном конфликте, заявил министр. 

«Организация создана для обеспечения безопасности стран, которые входят в ее состав, и сравнивать их не то что нельзя — невозможно даже на один уровень ставить», — сказал глава ведомства. 

Хренин также заявил, что на фоне выявления на Украине биолабораторий следующим направлением развития ОДКБ станет противодействие биологическим угрозам. По его данным, к концу года должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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