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Политика

Венгрия предложила перевозить зерно с Украины через свою территорию

Ведомости

Венгрия может перевозить зерно с Украины через свою территорию на фоне блокады традиционного маршрута через черноморские порты, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Мы озвучили предложение пропустить через венгерскую территорию любые продовольственные грузы, отправляемые с Украины в другие части мира, в основном в Северную Африку или на Ближний Восток», - сказал Сийярто (цитата по «Интерфакс»). Министр сделал это предложение на встрече глав МИД стран ЕС, однако он не уточнял, сколько именно зерна Украина может экспортировать через Венгрию.

До этого, 14 июня, американский президент Джо Байден заявил, что США и Евросоюз планируют построить на границах Украины, в том числе в Польше, временные хранилища для зерна. Кроме того, ЕС призвал все страны мира отказаться от покупки у России зерна, якобы украденного на Украине на фоне сообщений о вывозе его железнодорожными составами с занятых российской армией территорий Херсонской и Запорожской областей и погрузкой на суда в Крыму.

Президент России Владимир Путин 3 июня заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.

8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых. Днем позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не достигнуты соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока.

Вскоре посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае «гарантий безопасности» в виде передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил «третьих стран» в защите «соответствующей части акватории Черного моря».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных