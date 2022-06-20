Венгрия предложила перевозить зерно с Украины через свою территорию

До этого, 14 июня, американский президент Джо Байден заявил, что США и Евросоюз планируют построить на границах Украины, в том числе в Польше, временные хранилища для зерна. Кроме того, ЕС призвал все страны мира отказаться от покупки у России зерна, якобы украденного на Украине на фоне сообщений о вывозе его железнодорожными составами с занятых российской армией территорий Херсонской и Запорожской областей и погрузкой на суда в Крыму.