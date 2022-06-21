Опубликован перечень запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров

Также запрет касается товаров, от продажи которых Россия получает значительный доход, – любые ракообразные, икра, спирт, несколько видов цемента и минеральных удобрений, стекло, серебро, свинец, суда и мебель, и товаров, которые могут способствовать укреплению российских промышленных мощностей, – луковицы и черенки растений, мел, глины, вазелин, парафин, многочисленные химические элементы, такие как водород, азот и др., краски, в том числе типографские, лаки, смазочные материалы, фотопленка, катализаторы, тормозные жидкости, целлюлоза, трубы и шланги из пластмасс и резины, двери, окна, унитазы, каучук, древесина и изделия из нее, бумага, картон, обои, ткани и пряжа, поношенная одежда, строительные материалы, паровые котлы, конденсаторы, кондиционеры, насосы, двигатели, детали, оборудование, техника и др.