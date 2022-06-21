Опубликован перечень запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало на своем сайте перечень товаров, попадающих под ограничения Евросоюза. В него вошли нефть и нефтепродукты, стройматериалы, химическая продукция, а также икра, спирт и многое другое.
В перечень вошли установки и оборудование, которые могут быть использованы в нефтепереработке, – установки для охлаждения газа в СПГ-процессе, разделения или фракционирования углеводородов, установки гидроочистки, флексикокинга, перегонки нефти и др.
Под запрет попали продукты из стали и чугуна (металлические листы, пластины, стержни, арматура, нелегированные сплавы, железнодорожные материалы, трубы, проволока и др.), реактивное топливо и присадки к топливу (включая ингибиторы коррозии, обледенения, биоцидные добавки и др.), самолеты, нефть и нефтепродукты, уголь и торф.
Также запрет касается товаров, от продажи которых Россия получает значительный доход, – любые ракообразные, икра, спирт, несколько видов цемента и минеральных удобрений, стекло, серебро, свинец, суда и мебель, и товаров, которые могут способствовать укреплению российских промышленных мощностей, – луковицы и черенки растений, мел, глины, вазелин, парафин, многочисленные химические элементы, такие как водород, азот и др., краски, в том числе типографские, лаки, смазочные материалы, фотопленка, катализаторы, тормозные жидкости, целлюлоза, трубы и шланги из пластмасс и резины, двери, окна, унитазы, каучук, древесина и изделия из нее, бумага, картон, обои, ткани и пряжа, поношенная одежда, строительные материалы, паровые котлы, конденсаторы, кондиционеры, насосы, двигатели, детали, оборудование, техника и др.
Литва запретила транзит через свою территорию и предметов роскоши – сортовых вин, сигар, трюфелей, алкогольных напитков, одежды и изделий из кожи, ювелирных украшений и драгоценных камней, электронных приборов стоимостью свыше 750 евро и др.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попали около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, и продукция, которую поставлял субъект.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Литвы «беспрецедентными». Он отметил, что ситуацию нужно глубоко проанализировать, прежде чем принимать меры. МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Литвы в Москве Виргинии Умбрасене и потребовал немедленно отменить ограничения. В МИДе также отметили, что если грузовой транзит не будет восстановлен, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.