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Опубликован перечень запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров

Ведомости

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало на своем сайте перечень товаров, попадающих под ограничения Евросоюза. В него вошли нефть и нефтепродукты, стройматериалы, химическая продукция, а также икра, спирт и многое другое.

В перечень вошли установки и оборудование, которые могут быть использованы в нефтепереработке, – установки для охлаждения газа в СПГ-процессе, разделения или фракционирования углеводородов, установки гидроочистки, флексикокинга, перегонки нефти и др.

Под запрет попали продукты из стали и чугуна (металлические листы, пластины, стержни, арматура, нелегированные сплавы, железнодорожные материалы, трубы, проволока и др.), реактивное топливо и присадки к топливу (включая ингибиторы коррозии, обледенения, биоцидные добавки и др.), самолеты, нефть и нефтепродукты, уголь и торф.

Также запрет касается товаров, от продажи которых Россия получает значительный доход, – любые ракообразные, икра, спирт, несколько видов цемента и минеральных удобрений, стекло, серебро, свинец, суда и мебель, и товаров, которые могут способствовать укреплению российских промышленных мощностей, – луковицы и черенки растений, мел, глины, вазелин, парафин, многочисленные химические элементы, такие как водород, азот и др., краски, в том числе типографские, лаки, смазочные материалы, фотопленка, катализаторы, тормозные жидкости, целлюлоза, трубы и шланги из пластмасс и резины, двери, окна, унитазы, каучук, древесина и изделия из нее, бумага, картон, обои, ткани и пряжа, поношенная одежда, строительные материалы, паровые котлы, конденсаторы, кондиционеры, насосы, двигатели, детали, оборудование, техника и др.

Литва запретила транзит через свою территорию и предметов роскоши – сортовых вин, сигар, трюфелей, алкогольных напитков, одежды и изделий из кожи, ювелирных украшений и драгоценных камней, электронных приборов стоимостью свыше 750 евро и др.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попали около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, и продукция, которую поставлял субъект.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Литвы «беспрецедентными». Он отметил, что ситуацию нужно глубоко проанализировать, прежде чем принимать меры. МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Литвы в Москве Виргинии Умбрасене и потребовал немедленно отменить ограничения. В МИДе также отметили, что если грузовой транзит не будет восстановлен, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных