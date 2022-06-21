Глава ДНР разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту
Иностранные граждане смогут проходить в Донецкой народной республике службу по контракту, следует из постановления государственного комитета обороны ДНР.
Постановление подписал глава республики Денис Пушилин. Речь идет о поступлении на военную службу во внутренние войска министерства внутренних дел ДНР. «Прохождение военной службы осуществляется: гражданами Донецкой народной республики – по призыву, в том числе по мобилизации, и по контракту. Иностранными гражданами – по контракту», – сказано в постановлении.
Согласно документу, первый и новый контракт будут заключаться сроком на один год. При этом контракт, срок действия которого заканчивается в период объявления мобилизации, считается продленным на тех же условиях до окончания мобилизации.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Согласно поправкам в закон «О воинской обязанности и военной службе», россияне смогут заключать первый контракт на службу в любом возрасте. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для российских граждан и с 18 до 30 лет – для иностранных.