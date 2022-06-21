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Глава ДНР разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту

Ведомости

Иностранные граждане смогут проходить в Донецкой народной республике службу по контракту, следует из постановления государственного комитета обороны ДНР.

Постановление подписал глава республики Денис Пушилин. Речь идет о поступлении на военную службу во внутренние войска министерства внутренних дел ДНР. «Прохождение военной службы осуществляется: гражданами Донецкой народной республики – по призыву, в том числе по мобилизации, и по контракту. Иностранными гражданами – по контракту», – сказано в постановлении.

Согласно документу, первый и новый контракт будут заключаться сроком на один год. При этом контракт, срок действия которого заканчивается в период объявления мобилизации, считается продленным на тех же условиях до окончания мобилизации.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Согласно поправкам в закон «О воинской обязанности и военной службе», россияне смогут заключать первый контракт на службу в любом возрасте. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для российских граждан и с 18 до 30 лет – для иностранных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных