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Шольц отверг критику в свой адрес за медленные поставки вооружения Украине

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг критику за медленные поставки оружия Украине и заявил, что не свернет с нынешнего курса в данном вопросе, следует из его интервью, опубликованного в газете Münchner Merkur.

«Многое из того, о чем говорят у нас в стране, просто не соответствует действительности, а некоторые недооценивают сложность вопроса», — сказал Шольц. «Тот, кто считает, что оружие имеется в наличии, как автомобили у дилеров, ошибается», — отметил он. 

По словам канцлера, украинские военные прежде всего должны научиться обращаться с немецким оружием, иначе поставки будут неэффективными. «Я понимаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя от взвешенного курса», — подчеркнул Шольц.

В начале июня Шольц пообещал поставить Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также на Украину поставят современную радиолокационную станцию и 12 гаубиц PzH 2000. Украинские солдаты учатся применять их, курс закончится через несколько дней, отметил канцлер. 

Представитель минобороны Германии позднее рассказал, что в резерве бундесвера нет ракет ПВО и радара слежения, которые Шольц пообещал Украине. Поставки Киеву могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса.

18 мая минобороны Германии сообщило, что ФРГ в рамках «кругового обмена» поставит Чехии 15 танков Leopard 2 A4 за оказание военной помощи Украине. Подобная схема была согласована с Грецией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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