Шольц отверг критику в свой адрес за медленные поставки вооружения Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг критику за медленные поставки оружия Украине и заявил, что не свернет с нынешнего курса в данном вопросе, следует из его интервью, опубликованного в газете Münchner Merkur.
«Многое из того, о чем говорят у нас в стране, просто не соответствует действительности, а некоторые недооценивают сложность вопроса», — сказал Шольц. «Тот, кто считает, что оружие имеется в наличии, как автомобили у дилеров, ошибается», — отметил он.
По словам канцлера, украинские военные прежде всего должны научиться обращаться с немецким оружием, иначе поставки будут неэффективными. «Я понимаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя от взвешенного курса», — подчеркнул Шольц.
В начале июня Шольц пообещал поставить Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также на Украину поставят современную радиолокационную станцию и 12 гаубиц PzH 2000. Украинские солдаты учатся применять их, курс закончится через несколько дней, отметил канцлер.
Представитель минобороны Германии позднее рассказал, что в резерве бундесвера нет ракет ПВО и радара слежения, которые Шольц пообещал Украине. Поставки Киеву могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса.
18 мая минобороны Германии сообщило, что ФРГ в рамках «кругового обмена» поставит Чехии 15 танков Leopard 2 A4 за оказание военной помощи Украине. Подобная схема была согласована с Грецией.