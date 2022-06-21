Шольц отверг критику в свой адрес за медленные поставки вооружения Украине

«Многое из того, о чем говорят у нас в стране, просто не соответствует действительности, а некоторые недооценивают сложность вопроса», — сказал Шольц. «Тот, кто считает, что оружие имеется в наличии, как автомобили у дилеров, ошибается», — отметил он.