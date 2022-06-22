Французский министр исключил возможность ускоренного принятия Украины в ЕС

Глава органа Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отмечала, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до военной спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».