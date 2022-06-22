Французский министр исключил возможность ускоренного принятия Украины в ЕС
Украина не сможет ускоренно войти в состав Евросоюза без соблюдения всех предусмотренных условий, заявил министр — делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции Europe-1.
«Не будет ни ускоренной процедуры, ни свободного входа. Мы приоткрываем дверь, но для вступления в ЕС необходимы прекращение военных действий, восстановление страны, достижение соответствующего уровня демократии и экономики. Это требует времени», — отметил Бон (цитата по ТАСС).
По его словам, стране предстоит длительный процесс присоединения к ЕС, поскольку необходимо единогласное решение всех государств-членов, в том числе Франции, где может потребоваться референдум. «Все демократические процедуры должны быть соблюдены», — заключил министр.
16 июня Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине этот статус как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием выполнить ряд реформ.
Глава органа Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отмечала, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до военной спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».