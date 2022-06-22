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Французский министр исключил возможность ускоренного принятия Украины в ЕС

Ведомости

Украина не сможет ускоренно войти в состав Евросоюза без соблюдения всех предусмотренных условий, заявил министр — делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции Europe-1.

«Не будет ни ускоренной процедуры, ни свободного входа. Мы приоткрываем дверь, но для вступления в ЕС необходимы прекращение военных действий, восстановление страны, достижение соответствующего уровня демократии и экономики. Это требует времени», — отметил Бон (цитата по ТАСС).

По его словам, стране предстоит длительный процесс присоединения к ЕС, поскольку необходимо единогласное решение всех государств-членов, в том числе Франции, где может потребоваться референдум. «Все демократические процедуры должны быть соблюдены», — заключил министр.

16 июня Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине этот статус как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием выполнить ряд реформ.

Глава органа Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отмечала, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до военной спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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