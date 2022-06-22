ЦИК передаст депутатский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой

Удальцова – жена координатора «Левого фронта», фигуранта дела о массовых беспорядках на Болотной площади 2012 г. Сергея Удальцова. Она уроженка Украины, в 1998 г. переехала в Москву, приняла гражданство России и отказалась от украинского в начале нулевых. Политик участвовала в думских выборах как одномандатник в Москве и одновременно с этим входила в московскую группу КПРФ.