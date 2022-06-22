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ЦИК передаст депутатский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой

Ведомости

Центризбирком России проголосовал за передачу вакантного мандата депутата Госдумы Анастасии Удальцовой. Сама политик на заседании не присутствовала.

«Я прошу подготовить телеграмму, на следующем заседании мы вручим ей мандат, я надеюсь», — сказала на заседании глава ЦИК Элла Памфилова.

Против передачи мандата проголосовал член ЦИК Александр Курдюмов (делегирован от ЛДПР), один из членов при голосовании воздержался.

Мандат стал вакантным после прекращения 25 мая депутатских полномочий Валерия Рашкина. Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 30 000 руб. за незаконную охоту.

Удальцова – жена координатора «Левого фронта», фигуранта дела о массовых беспорядках на Болотной площади 2012 г. Сергея Удальцова. Она уроженка Украины, в 1998 г. переехала в Москву, приняла гражданство России и отказалась от украинского в начале нулевых. Политик участвовала в думских выборах как одномандатник в Москве и одновременно с этим входила в московскую группу КПРФ.

В партии опасались, что Удальцовой могут не передать мандат, писали «Ведомости». Как сообщали источники в партии, у ЦИК были вопросы к отказу от гражданства Украины. В комиссии это назвали «стандартной проверкой».

Ранее по теме: Удальцовой могут не передать мандат Рашкина из-за вопросов к украинскому гражданству

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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