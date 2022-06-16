Удальцовой могут не передать мандат Рашкина из-за вопросов к украинскому гражданству

Удальцовой могут не передать мандат Рашкина из-за вопросов к украинскому гражданствуВ КПРФ начались кадровые перестановки
Центризбирком приостановил процедуру передачи вакантного мандата депутата Госдумы от КПРФ Анастасии Удальцовой, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к руководству московского горкома компартии. «Вопросы возникли в связи с тем, что в 2004 г. она подала документы на оформление российского гражданства», – пояснил собеседник «Ведомостей».
Мандат, на который претендует Удальцова по рекомендации президиума ЦК, стал вакантным после прекращения 25 мая депутатских полномочий Валерия Рашкина. Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 30 000 руб. за незаконную охоту.
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