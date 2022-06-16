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Удальцовой могут не передать мандат Рашкина из-за вопросов к украинскому гражданству

В КПРФ начались кадровые перестановки
Екатерина Гробман
Удальцова (на фото) – жена координатора «Левого фронта», фигуранта дела о массовых беспорядках на Болотной площади 2012 г. Сергея Удальцова / Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Центризбирком приостановил процедуру передачи вакантного мандата депутата Госдумы от КПРФ Анастасии Удальцовой, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к руководству московского горкома компартии. «Вопросы возникли в связи с тем, что в 2004 г. она подала документы на оформление российского гражданства», – пояснил собеседник «Ведомостей». 

Мандат, на который претендует Удальцова по рекомендации президиума ЦК, стал вакантным после прекращения 25 мая депутатских полномочий Валерия Рашкина. Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 30 000 руб. за незаконную охоту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных