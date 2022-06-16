Удальцовой могут не передать мандат Рашкина из-за вопросов к украинскому гражданству

Центризбирком приостановил процедуру передачи вакантного мандата депутата Госдумы от КПРФ Анастасии Удальцовой, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к руководству московского горкома компартии. «Вопросы возникли в связи с тем, что в 2004 г. она подала документы на оформление российского гражданства», – пояснил собеседник «Ведомостей».