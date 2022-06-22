Минобороны России и Турции обсудили выход турецких судов из портов Украины

16 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что Москва не препятствует вывозу зерна с Украины, однако проблемы возникли из-за действий Киева, войска которого заминировали свои морские порты.