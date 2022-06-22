Минобороны России и Турции обсудили выход турецких судов из портов Украины
Делегации министерств обороны России и Турции провели переговоры, в ходе которых обсудили сценарии безопасного выхода турецких торговых судов из портов Украины и вывоз зерна, передает пресс-служба российского оборонного ведомства.
«Делегации России и Турции особо подчеркнули важность взаимодействия в двустороннем формате, который позволил обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза «Азов Конкорд». По итогам достигнута договоренность о продолжении консультаций», — отмечается в сообщении. Представители ведомств также обсудили подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря.
Накануне издание Milliyet со ссылкой на источники в канцелярии президента Турции сообщило, что переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле. Ожидается, что в ближайшие шесть-восемь месяцев на мировые рынки через проливы Босфор и Дарданеллы вывезут 35-40 млн т зерна.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты Москвы и Анкары о создании безопасного коридора по вывозу зерна с Украины пройдут по линии Минобороны, президент Владимир Путин не планирует участвовать в этой встрече.
16 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что Москва не препятствует вывозу зерна с Украины, однако проблемы возникли из-за действий Киева, войска которого заминировали свои морские порты.
8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых.