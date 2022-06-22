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Минобороны России и Турции обсудили выход турецких судов из портов Украины

Ведомости

Делегации министерств обороны России и Турции провели переговоры, в ходе которых обсудили сценарии безопасного выхода турецких торговых судов из портов Украины и вывоз зерна, передает пресс-служба российского оборонного ведомства.

«Делегации России и Турции особо подчеркнули важность взаимодействия в двустороннем формате, который позволил обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза «Азов Конкорд». По итогам достигнута договоренность о продолжении консультаций», — отмечается в сообщении. Представители ведомств также обсудили подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря. 

Накануне издание Milliyet со ссылкой на источники в канцелярии президента Турции сообщило, что переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле. Ожидается, что в ближайшие шесть-восемь месяцев на мировые рынки через проливы Босфор и Дарданеллы вывезут 35-40 млн т зерна.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты Москвы и Анкары о создании безопасного коридора по вывозу зерна с Украины пройдут по линии Минобороны, президент Владимир Путин не планирует участвовать в этой встрече. 

16 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что Москва не препятствует вывозу зерна с Украины, однако проблемы возникли из-за действий Киева, войска которого заминировали свои морские порты. 

8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых.

Ранее по теме: Milliyet: переговоры РФ, Украины, Турции и ООН по зерну пройдут на следующей неделе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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