Milliyet: переговоры РФ, Украины, Турции и ООН по зерну пройдут на следующей неделе
Переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле, передает газета Milliyet со ссылкой на источники в канцелярии президента Турции.
По информации издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш могут принять участие во встрече. Ожидается, что в ближайшие шесть-восемь месяцев на мировые рынки через проливы Босфор и Дарданеллы вывезут 35-40 млн тонн зерна. Суда начнут вывозить зерно из Украины в течение месяца после того, как механизм между Россией, Украиной, Турцией и ООН заработает. Планируется, что первыми отправятся торговые суда из одесских портов.
Президент России Владимир Путин 3 июня заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.
8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых. Днем позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не достигнуты соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока.
14 июня, американский президент Джо Байден заявил, что США и Евросоюз планируют построить на границах Украины, в том числе в Польше, временные хранилища для зерна. Кроме того, ЕС призвал все страны мира отказаться от покупки у России зерна, якобы украденного на Украине. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения в якобы краже украинского зерна.