Milliyet: переговоры РФ, Украины, Турции и ООН по зерну пройдут на следующей неделе

Президент России Владимир Путин 3 июня заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.