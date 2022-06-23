Посол ЛНР в России сообщил о взятии под контроль дороги на Лисичанск
Единственная дорога между Северском и Лисичанском перешла под контроль Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Это позволило полностью лишить доступа к снабжению около 5000–7000 украинских боевиков, находящихся в Северске, написал посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка.
22 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подразделения ВСУ были окружены в районе Лисичанска. Небольшие группы украинских военных, пребывающих в городе, выходят на связь и просят сдаться в плен, передает ТАСС.