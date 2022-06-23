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Посол ЛНР в России сообщил о взятии под контроль дороги на Лисичанск

Ведомости

Единственная дорога между Северском и Лисичанском перешла под контроль Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Это позволило полностью лишить доступа к снабжению около 5000–7000 украинских боевиков, находящихся в Северске, написал посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка.

22 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подразделения ВСУ были окружены в районе Лисичанска. Небольшие группы украинских военных, пребывающих в городе, выходят на связь и просят сдаться в плен, передает ТАСС.

4 июня Минобороны России сообщило о критических потерях украинских сил под Северодонецком. На прошлой неделе Пасечник сообщил ТАСС, что войска республики контролируют весь Северодонецк, за исключением промышленной зоны завода «Азот», где продолжаются бои.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных