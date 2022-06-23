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Министр обороны Украины объявил о прибытии в страну РСЗО HIMARS

Ведомости

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS прибыли на территорию Украины, сообщил министр обороны страны Алексей Резников на своей странице в Twitter. 

«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моему коллеге и другу [министру обороны США] Ллойду Остину за эти мощные инструменты», — написал Резников. 

15 июня президент США Джон Байден объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью в $1 млрд. Кроме того, американский президент сообщил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи Киеву в размере $225 млн.

О выделении предыдущего пакета помощи Украине стоимостью в $700 млн Байден объявил двумя неделями ранее, 1 июня. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России. До этого США одобрили выделение военной помощи Украине на $40 млрд.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. В связи с этими поставками постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия оставляет за собой право нанести удары по центрам принятия решений о применении реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине.

Ранее по теме: Минобороны ФРГ: Киев обещал не обстреливать Россию переданным ему оружием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных