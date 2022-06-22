Минобороны ФРГ: Киев обещал не обстреливать Россию переданным ему оружием

«Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии. Коллега (министр обороны Украины Алексей) Резников <...> был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать, – что эти вооружения используются только в целях самообороны, что <...> не будет обстрела российской территории», — подчеркнула Ламбрехт.