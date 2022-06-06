Небензя: РФ вправе наносить удары по центрам принятия решений после поставок Киеву РСЗО

«В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линии угрозы от неонацистов для РФ и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новых дальнобойных боеприпасов, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия», — отметил Небензя на заседании СБ ООН (цитата по ТАСС).