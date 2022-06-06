Небензя: РФ вправе наносить удары по центрам принятия решений после поставок Киеву РСЗО
Россия оставляет за собой право нанести удары по центрам принятия решений о применении реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линии угрозы от неонацистов для РФ и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новых дальнобойных боеприпасов, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия», — отметил Небензя на заседании СБ ООН (цитата по ТАСС).
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. Говоря о ракетных системах залпового огня, которые получит Киев из США, Путин заявил, что такие поставки связаны с восполнением потерь украинской боевой техники.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России и ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».