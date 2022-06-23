Путин заявил о растущем влиянии БРИКС на мировой арене
Авторитет БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются, заявил президент России Владимир Путин на проходящем по видеосвязи саммите «пятерки».
«Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня, и с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По словам президента, это объективный процесс, потому что государства БРИКС обладают политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом. Он отметил, что у стран есть возможности для совместной эффективной работы, направленной на обеспечение международной стабильности и безопасности, устойчивого роста и процветания, на улучшение благосостояния населения.
«Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций», — заключил он.
14-й саммит БРИКС под председательством Китая начал работу в формате видеоконференции. В нем принимают участие главы стран объединения: президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава ЮАР Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин.