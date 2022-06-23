Путин заявил о растущем влиянии БРИКС на мировой арене

По словам президента, это объективный процесс, потому что государства БРИКС обладают политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом. Он отметил, что у стран есть возможности для совместной эффективной работы, направленной на обеспечение международной стабильности и безопасности, устойчивого роста и процветания, на улучшение благосостояния населения.