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Путин заявил о растущем влиянии БРИКС на мировой арене

Ведомости

Авторитет БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются, заявил президент России Владимир Путин на проходящем по видеосвязи саммите «пятерки». 

«Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня, и с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам президента, это объективный процесс, потому что государства БРИКС обладают политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом. Он отметил, что у стран есть возможности для совместной эффективной работы, направленной на обеспечение международной стабильности и безопасности, устойчивого роста и процветания, на улучшение благосостояния населения.

«Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций», — заключил он.

14-й саммит БРИКС под председательством Китая начал работу в формате видеоконференции. В нем принимают участие главы стран объединения: президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава ЮАР Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных