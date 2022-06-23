Россия объявила сотрудника посольства Франции персоной нон грата

Два месяца назад Франция выслала 41 российского дипломата, чьи действия, по мнению французских властей, шли вразрез с безопасностью страны. Позднее число персон нон грата увеличилось еще на шесть дипломатов. Впоследствии Россия выслала 34 сотрудника французского посольства в качестве ответной меры.