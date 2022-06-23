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Россия объявила сотрудника посольства Франции персоной нон грата

Ведомости

МИД России объявил сотрудника французского посольства в Москве персоной нон грата и потребовал от него покинуть страну, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД республики.

«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным», – заявил французский дипломат.

Ранее МИД России предписал выслать из страны советника по сотрудничеству и культуре посольства Франции в Москве Фабриса Руссо до 17 июля текущего года.

Два месяца назад Франция выслала 41 российского дипломата, чьи действия, по мнению французских властей, шли вразрез с безопасностью страны. Позднее число персон нон грата увеличилось еще на шесть дипломатов. Впоследствии Россия выслала 34 сотрудника французского посольства в качестве ответной меры.

За последние три месяца число высланных работников российских посольств и консульств в зарубежных странах достигло 400 человек, отмечает агентство.

Ранее по теме: МИД России объявил о высылке 34 французских дипломатов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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