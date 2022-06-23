Россия объявила сотрудника посольства Франции персоной нон грата
МИД России объявил сотрудника французского посольства в Москве персоной нон грата и потребовал от него покинуть страну, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД республики.
«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным», – заявил французский дипломат.
Ранее МИД России предписал выслать из страны советника по сотрудничеству и культуре посольства Франции в Москве Фабриса Руссо до 17 июля текущего года.
Два месяца назад Франция выслала 41 российского дипломата, чьи действия, по мнению французских властей, шли вразрез с безопасностью страны. Позднее число персон нон грата увеличилось еще на шесть дипломатов. Впоследствии Россия выслала 34 сотрудника французского посольства в качестве ответной меры.
За последние три месяца число высланных работников российских посольств и консульств в зарубежных странах достигло 400 человек, отмечает агентство.